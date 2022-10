A szakszolgálat figyelmét az iskolára az egyik diákról, Újhelyi Bencéről írt cikkünk hívta fel. A tizenkettedikes Bence olyan szép eredmény ért el a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet által rendezett versenyen, hogy az európai kiberbiztonsági kihíváson (European CyberSecurity Challange) tagja volt a Magyarországot képviselő csapatnak.

A szolgálat munkatársai kedden délután egy osztályteremnyi diák előtt mutatták be a hivatalt és az odavezető felvételi eljárás lépéseit. Elhangzott, hogy az angol, német, kínai, orosz és arab nyelvvizsgáért havi bruttó 60 ezer forint jár a már amúgy is kifejezetten versenyképes – bruttó 660 ezer forintos kezdő – alapbér mellé. A béren kívüli juttatások közé tartozik az utazási támogatás, de az is vonzó lehet, hogy a szakszolgálat balatoni üdülőjét kétévente lehet igénybe venni.

– Jó helyen van, de nem mondhatom el, hol – hangzott el a tájékoztatón. A felvételi eljárásról többek között megtudhatták a diákok, hogy az egész napos pszichológiai vizsgálat része a poligráfos vizsgálat, amelyen az alkoholfogyasztásról, a szerencsejátékról és a kábítószer-fogyasztásról hangzanak el kérdések, amelyekre tanácsos alaposan és őszintén válaszolni.