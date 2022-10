– Ebből a forrásból teljes körű felújítást végeztettünk. A vizesedést falátvágással, szigeteléssel szüntették meg a mesterek. Megújult a tető, a belső padozat, a világítás. Kis bontásra is szükség volt. Megújult a liturgikus tér is, amelyet úgy modernizáltunk, hogy közben megmaradjon az eredeti hangulata. Csak egy oltár van, a régi oltár helyére került Szent Ferenc ikonfeszületének másolata, amelyet Orosházán készítettek nekünk. Oldalra került a tabernákulum, az oltári szentségek szekrénye. A szobrok közül csak a Szűz Mária szobor maradt, a másik állapota nagyon rossz volt. A mai misét megelőzően volt egy alkalom, amikor nyitva állt a hívek előtt a templom, már akkor is sok új arcot lehetett látni