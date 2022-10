Igaz, a 2019-es választás után még azt írta közösségi oldalán Pálinkó Máté, hogy nem kíván Mindszenten semmiféle tisztséget betölteni, a képviselőséget most mégis elvállalja. A 2019-es a helyhatósági választáson függetlenként indult a polgármesteri székért és képviselő-jelöltként is megmérette magát. Polgármester-jelöltként 405 szavazatot kapott, képviselőjelöltként pedig 701-en voksot gyűjtött be. Egyik eredmény sem volt elegendő ahhoz, hogy a testületbe jusson.

Nem helyben járatja a gyerekeit

A választás másnapján kemény hangú posztot tett közzé, amelyet most, hogy kiderült, mégis képviselő lesz, több mindszenti lakos előkeresett, lapunkhoz is eljuttatták.

"Köszönöm annak, aki rám szavazott! Egyúttal szólok, hogy sem most, sem 99 év múlva nem fogadok el egyik mindszenti testülettől sem semmiféle elismerést, valamint 5 év múlva sem fogom jelöltetni magam Mindszenten sem polgármesternek, sem képviselőnek! Továbbá nem kívánok Mindszenten semmiféle tisztséget sem betölteni, kezdve a közmunkástól az igazgatón át a polgármesteri titkárig bezárólag! Soha nem fogok többet szavazni Mindszenten egyik jelöltre sem" – írta a máig látható posztban. Posztjában felszólította a helyieket, hogy költözzenek el Mindszentről, "ne szolgálják ki a régi-új hatalmat".

– Semmi értelme ugyanis ebben a lapályban maradnia sem idősnek, sem fiatalnak, sem középkorúnak! – fogalmazott akkor.

Elismerte, volt benne sértődöttség

Most, három évvel később, 2022 októberében mégsem utasította vissza a megüresedett képviselői mandátumot. Pálinkó Máté 32 éves, a 2019-es választások óta már háromgyermekes családapa, történész és politológus diplomákkal rendelkezik. Jelenleg a gyermekeit gondozza, mellette kutat és településtörténeti könyveket ír. Megkérdeztük a pálfordulásról.

– Amikor 2019-ben választási vereséget szenvedtem, volt bennem némi ellenszenv és sértődés, ezt nem tagadom. De 2019 óta még rosszabb lett a helyzet Mindszenten. Akkor még nem hallottam azt, hogy "koporsófalvának" meg "pusztulatfalvának" nevezik sokan a települést. Ha az utca embere még keményebben fogalmaz Mindszentről, mint én 2019-ben, akkor nem mondhatom azt, hogy minden rendben van. Sok mindent ki kell javítani, ezt úgy könnyebb lesz, ha bekerülök a testületbe – mondta.

Két választási lehetőséget ajánl a testületnek

Pálinkó Máté nem optimista a jövendő képviselői munkájával kapcsolatban.

– Akkorák a politikai szakadékok, hogy azt nehéz áthidalni. Vannak olyan dolgok, mint például az idősotthon ügye, amelyben nem tudok engedni. Köztes megoldás nincs, mint ahogy azt a törvény sem engedi meg. De én vagyok olyan karakán ember, hogy a képviselő-testületnek felajánlok két választási lehetőséget. Ettől függetlenül lesöpörhetik mindkettőt és előfordulhat, hogy bezárják az intézményt – mondta lapunknak.