Különleges családi napot tartottak a makói Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskolában a hétvégén, ahol az egyébként mindennapok részekén kezelt és oktatásba is beépített környezettudatos nevelést, most a családi napba is beépítették. Az iskola egyedülálló kezdeményezése az is, hogy biokomposztálót létesítettek, ahol giliszták tenyésznek.