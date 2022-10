Eredetileg úgy volt, hogy a rezsiválság miatt az őszi-téli időszakban – sok más intézménnyel, például a focipályával, a sportcsarnokkal, a múzeummal és a Hagymatikum tanuszodájával együtt – a Deák Ferenc utcai műjégpálya is bezár. Ez utóbbi azonban lehet, hogy kivétel lesz: a Maros Télisport Egyesület ugyanis kérelmet írt a város képviselő-testületének, amely szerint ők minden költséget magukra vállalva működtetnék tovább.

Az egyesület elnöke, Asztalos Péter a Délmagyarországnak azt mondta, azért kérik ezt a városvezetéstől, mert ténylegesen jelenleg is ők használják a pályát. Erre előzetesen öt esztendőre kaptak lehetőséget. A közösségi oldalukon közzétett tájékoztató szerint a kérelmet hétfőn nyújtották be, és pozitív elbírálás esetén az iskolák és a korcsolyázni vágyók is használhatják majd a pályát. Igazolt sportolóik száma egyébként 70 körüli, de ennél jóval többen érdeklődnek a városban és környékén a jeges sportok iránt.

– A pálya átépítése után az időjárás függvényében elkezdjük építeni a jeget – ígérik a közleményükben. Asztalos becslése szerint ezt követően a fenntartás havi 2,5 millió forintba kerül a jelenlegi rezsiköltségekkel számolva. Az egyesület ezt tudja állni a beérkezett támogatásokból, ugyanakkor nyilván csak addig üzemel majd a pálya, amíg a rendelkezésükre álló keret el nem fogy. Erről azonban időben tájékoztatni fogják az érintetteket.

Asztalos Péter azt mondta, a kérelmükre egyelőre még nem reagáltak. A városházát is megkérdeztük, mit szólnak a kérelemhez. Amint választ kapunk, visszatérünk a témára.

KÉPALÁ: