2009-ben indultam először versenyen és azt meg is nyertem ifjúsági kategóriában. Ez a sikerélmény azóta is kitart, erős kezdés volt, megadta a löketet. Mindig bennem volt a versenyszellem, többféle sportágban kipróbáltam magam. Dzsúdóztam nyolc évet, az is jól ment. A Pick Szeged utánpótlásában majdnem öt évet kézilabdáztam, de aztán a horgászat olyan szintre emelkedett, hogy választanom kellett. A horgászat jobban ment, ezért azt választottam