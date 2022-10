Három darab, egyenként 1 millió 200 ezer forint értékű speciális, erdészeti mérőműszert kapott az Alföldi Agrárszakképzési Centrum két iskolája, az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és a Kiss Ferenc Erdészeti Technikum. A MobileForester többfunkciós high-tech mérőrendszer és egy mobil-applikáció kombinációja, amelynek célja, hogy az erdészeti felméréseket minél egyszerűbben, pontosabban egyetlen eszközzel lehet elvégezni. Ezt az ásotthalmi iskola tanerdejében Balázs Gábor szakoktató óráján tekintettük meg néhány 13.e osztályos diák segítségével. Az okostelefon kameráját lézeres mérőműszerrel összekapcsoló készülék meg tudja mérni a célzott fák és más terepi tárgyak távolságát 50, kedvező fényviszonyok esetén akár 70-80 méterig. Az egyedi rönkök és a sarangok (felhalmozott rönkök) térfogatának meghatározására is alkalmas.

Segítségével akár az élő fák átmérőjét is meg tudják mérni távolról. A módszer óriási előnye, hogy nem kell minden egyes fához odamenni a méréshez, hanem a mérés távolról is elvégezhető. Ezt Gvendolin, Szabina és Csenge mutatták meg működés közben. A használat pont olyan egyszerű mint bármely más okostelefonos applikációé, a műszer célkeresztjét a fára irányítva a mérés egy gombnyomásra történik, az automata módszer segítségével az eredmény azonnal rendelkezésre áll. A készülék azonnal Excel-táblázatba rendezi a mért értékeket, így az erdészeti vállalatirányítási rendszerekkel is használható.