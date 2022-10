Teljesen megszüntették a gázfűtést, valamint a konvektorokat is lebontották a móravárosi Szent Kereszt-templomban, melyet 15 millió forint állami támogatás segítségével újítottak meg. Fazakas Attila plébános a munkálatok lezárultát követően lapunknak elmondta, csak az elektromos fűtést hagyták meg, ezzel pedig a zöld energiát készítették elő, ugyanis azt szeretnék, ha tetőre napelemek kerülnének, a fűtést és a világítást is azzal oldanák meg.

Megjegyezte, ehhez azonban fontos lenne a tetőt is rendbe tenni, hiszen az szörnyű állapotban van, azon imádkoznak, hogy újabb beázás nélkül megússzák a telet. A templomban ugyanis több helyen is beázás nyomai voltak láthatók, ezeket most a 15 millió forintos projektben rendezték, a falakat újrafestették.

A lelkipásztor közölte, a nyertes pályázatnak köszönhetően a templom összes nyílászáróját ki tudták cserélni, valamint a rácsokat is újrafestették. A külső részen a lábazatot eddig klinkertégla borította, azonban gyakran lepotyogtak a darabok, hiába ragasztották azokat vissza, így most ezt is megszüntették, festést kapott a lábazat.