A Dózsa György téren 1904-ben emelt palotát a Csongrád és Vidéki Takarékpénztár. A posta eredetileg csak a sarokrészen bérelt néhány termet, a takarékpénztár helyiségeit annak államosítása után kapták meg. Az épület alatt egy 80 négyzetméteres pince is fekszik, aminek most pályázati úton keresne gazdát az önkormányzat. Mivel a helyiség meglehetősen rossz állapotban van, ezért nem anyagi megfontolások vezetik a várost: ha megfelelő pályázó jelentkezik, akkor akár ingyen is átadnák a felújításra szoruló pincét.

Lehetne pinceszínház

A helyiség hasznosítását néhány hónapja vetette fel Murányi László. Az önkormányzati képviselő arra mutatott rá, hogy az egykori légópincét meg lehetne tölteni funkcióval, lehetne ott pinceszínház vagy borkimérés is, de akár egyesületek is működhetnének a postaépület alatti pincében. A képviselő azt kérte, vizsgálja meg az önkormányzat annak a lehetőségét, hogyan lehetne hasznosítani a városközpontban lévő pincét.

Ez egy 80 négyzetméternyi hasznos terület, meg kell találni, hogy ki az, aki lát benne fantáziát. Szegeden ilyen helyiségekben pinceszínház van, egyesületek működnek, tevékenységet folytatnak, borkimérő van, jó lenne ennek a pincének is értelmes funkciót találni

– jelezte a képviselő.

Évtizedek óta használatlan

Az önkormányzat munkatársai megvizsgálták a helyzetet, a bejárás során a helyiség ajtaját közel hatvan év után Juhász László jegyző nyitotta ki újra először. A pincében valószínűleg a második világháború vége felé járhattak utoljára.

Miután átnézték a helyiséget, azt tapasztalták, hogy mivel a pince évtizedek óta használaton kívül van, ezért a műszaki állapota leromlott, falai vizesek, dohosak, salétromosak, emberi tartózkodásra jelen formájában alkalmatlan. Közművekkel sem rendelkezik, kizárólag felújítás után hasznosítható.

A pince tatarozása viszont olyan mértékű anyagi ráfordítást igényelne, amellyel jelen gazdasági helyzetben nem rendelkezik az önkormányzat, ezért pályázati úton keresnek új gazdát a helyiségnek.

Minden ötletre nyitottak

Aki lát fantáziát a 80 négyzetméter alapterületű helyiségben, annak egy hónapja van pályázni: az önkormányzat november 18-ig várja azok jelentkezését, akik hasznosítani szeretnék a pincét. A beérkezett pályázatokat az önkormányzat Városgazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága fogja elbírálni. Amennyiben találnak megfelelő jelentkezőt, úgy annak vállalni kell, hogy az ingatlan bérbeadásától számított legkésőbb egy éven belül saját költségén megvalósítja a pályázata szerinti beruházást a pincében.

Mint megtudtuk, az önkormányzat bármilyen – várospolitikai szempontokkal nem ellentétes – elképzelést és ötletet vár a pályázóktól. A pince kiadását nem anyagi szempontok vezérlik, akár díjmentesen is átadnák, ha megfelelő pályázó jelentkezne.