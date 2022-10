Maroslelén a legfontosabb intézkedés az lesz, hogy az idősek napközbeni ellátását biztosító intézmény átköltözik a most felújított egykori jegyzői lakba – tudtuk meg Drimba Tibor polgármestertől. Ez utóbbi energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vevő felújításon esett át, így lényegében rezsi nélkül működik. A költözést október közepére tervezik. Magyarcsanádon – mint korábban megírtuk – lefújták a falunapot, ami nagyjából 3 milliós megtakarítást jelent. A központi konyha épületére napelem kerül, ezen kívül átszervezések is várhatók – tájékoztatott a falu első embere, Farkas János.

Csoportosított rendezvények

Ferencszálláson a faluház nyitva tartását kurtítják meg, a rendezvényeket pedig egymás köré csoportosítva szervezik meg. A Mozgáspont is csak heti egy napon lesz nyitva. Szekeres Ferenc, Apátfalva polgármestere arról tájékoztatott, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat épületét lezárják, a munkatársak az alapszolgáltatási központban tartják meg az ügyfélfogadásokat. Bezárják a Szigetházat, a roma közösségi házat, a sportcsarnok azonban nyitva lesz. A faluház sem fog működni, de azt egyébként is felújítják – a könyvtár azonban nyitva marad.

Napelem és kandalló segít

A megye legkisebb falujában, Kövegyen szerencsés helyzetben van az önkormányzat: a polgármesteri hivatal, a könyvtár, a faluház mind fel van szerelve napelemekkel, sőt kandallókkal is. Galgóckiné Krobák Mária polgármester azt is elmondta, hogy a művelődési házban felújítás zajlik, úgyhogy azon amúgy is lakat lenne most, és a vendégházuk is csak a nyári szezonban szokott üzemelni.

Hamarosan elköltöztetik az Idősek otthonát Mindszentről – tudatta a város vezetése a napokban. A település biztonságos működését szem előtt tartva döntött a helyi képviselő-testület arról, hogy a hódmezővásárhelyi Kapcsolat Központ részeként működő Mindszenti Idősek Bentlakásos Otthonában elhelyezetteket átmenetileg a vásárhelyi székhelyintézménybe helyezik át. A döntés tizenkilenc gondozottat érint, közülük tizenöten mindszenti lakosok, négyen viszont a környező településekről költözött az intézménybe.

Áthelyezett munkatársak

Az ideiglenes áthelyezéskor, 2022. november 1-e és 2023. április 15-e között az intézmény munkatársai, köztük öt ápoló, egy vezető ápoló, egy szakmai vezető, egy takarító és egy mosónő szintén a vásárhelyi intézményben dolgoznak majd. A tájékoztatás szerint az intézkedéssel minimum 3 és fél millió forintot takarít meg az önkormányzat, amit a gyermekétkeztetésre és a közvilágítás finanszírozására fordítanak, amelyek költsége szintén megnövekedett. Egyéb átszervezésekről egyelőre még nem döntött a mindszenti testület.