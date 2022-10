Villámgyorsan egymásra talál a kereslet és a kínálat az új csongrádi online piactéren: ha valakinek mondjuk édesburgonyára vagy mézre van szüksége, már záporoznak is az ajánlatok, ráadásul a közösség tagjai egytől egyig helyi kistermelőket ajánlanak.

Cserebere és segítség

A Csongrádi Kosár Közösség csoport azzal a céllal jött létre, hogy a tagok pénzért vagy más terményért csereberéljék a maguk megtermelt finomságait. A közösségben az is megtalálja a helyét, aki nem szeretne mindig a multiktól és ismeretlen helyekről vásárolni, de a tagok abban is segítenek egymásnak, ha valaki most szeretne belevágni a kertészkedésbe vagy az állattartásba.

A csoport azt is szem előtt tartja, hogy az itt élő termelőket támogassák, csak helyi vagy Csongrád vonzáskörzetében lévő falvakból és tanyákról származó terményekkel és árukkal lehet a Kosár Közösségben találkozni.

Védőhálót is nyújt

Azért hoztuk létre ezt a közösséget, hogy támogassuk a saját településünk lakosságát, vállalkozóit, őstermelőit, kistermelőit, kézműveseit, iparosait, kiskereskedőit, kétkezi munkás embereit, és megfelelően hasznosítsuk azt a nagyszerű szellemi örökséget, melyet a jó Isten hagyott ránk az évtizedek, évszázadok alatt. Ezzel pedig valójában saját magunkat segítjük. Itt a válság idején érdemes magunkba nézni, hogy mi az, amit eddig jól csináltunk, és mi az, amin változtatnunk kellene. A változás tanulással, önneveléssel, lehet, hogy több-kevesebb plusz munkával, idővel és áldozattal jár, mely közösségi összefogással, társak támogatásával sokkal eredményesebb, mintha egymagunk próbálkozunk. Egy közösség védőhálót is jelent a tagjai számára, melyet idővel az egymás iránti jóindulat, segítőkészség, bizalom, „szimbiózis” szemléletű együttélési formák és adok-kapok akciók segítenek kialakítani. Ne feledjük, hogy nemcsak egymással, hanem a természettel is nagyobb összhangban kellene élnünk

– fogalmazta meg a csoport hitvallását Kecskés-Szabó Gabriella, a Vitalitásért és Fiatalokért Egyesület elnöke.

Tippek, tanácsok, ötletek

A csoportban az árucsere mellett a helyi őstermelők, kistermelők és kézművesek bemutatkozására, tevékenységük és munkamódszereik bemutatására is lehetőség van. Kifejezetten várják és támogatják a vegyszermentes és környezetbarát, hagyományos megoldásokat, bio-, öko- és környezetbarát termékeket.

A Csongrádi Kosár Közösségben emellett az önellátással, kertészkedéssel, állattartással, élelmiszer feldolgozással kapcsolatos kérdéseinkre is választ kaphatunk, a csoportban tippekre, receptekre és ötletekre is lehet számítani ezekben a témákban.