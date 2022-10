Nagymágocs 55 perce

A napköziotthonba hívják az időseket, ne otthon fagyoskodjanak

Nagymágocs önkormányzata azzal segít a településen élő, többségében kisnyugdíjas időseknek a rezsispórolásban, hogy mindenkit várnak az idősek napköziotthonába, azokat is, akik eddig nem vették igénybe a szolgáltatást. Ott akár le is zuhanyozhatnak és a ruháikat is kimoshatják.

Az idősek napköziotthona a település főutcáján található. Fotó: Kovács Erika

A településünkön élő idősek jelentős hányada kevés nyugdíjból él. Azért, hogy spóroljanak a rezsivel, biztosan sokan lesznek, akik abbéli félelmükből, hogy nem tudják majd kifizetni a számlájukat, csak reggel langyosítják be a lakásukat, utána késő délután gyújtanak be újra, napközben pedig a hideg lakásban lesznek. Ez veszélyezteti az egészségüket – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere. A Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ szolgáltatásai között szerepel a nappali idősellátás. Minden idős polgárunkat arra kérünk, hogy amennyiben gondot jelent a napközbeni fűtés, ahelyett, hogy otthon fagyoskodnának, jöjjenek el az idősek napközijébe, ahol amellett, hogy meleg van, minden biztosított a kikapcsolódáshoz. Ebédelésre is lehetőség van. A teljes árú, időskorúak számára juttatott szociális étkezés 650 forint. Akiknek 100 ezer forint alatti a nyugdíja, ők pedig 325 forintért vehetik igénybe a szolgáltatást. Tisztálkodási, fürdési és ruhamosási lehetőséget is tudunk biztosítani – mondta. Szebellédi Endre hangsúlyozta, társadalmi védőhálót szeretnének kialakítani az idősek érdekében. Arra kérem Nagymágocs lakosságát, amennyiben a környezetükben élő időseknek segítséget jelenthet a szolgáltatás, beszéljenek velük, vagy vegyék fel a kapcsolatot a Szociális Szolgáltató Központ munkatársaival, akik felkeresik a háztartást – hallottuk a polgármestertől. Szebellédi Endre arról is beszélt, hogy a település tízszeres áron tud gázt venni, ezért lehet, hogy az idősek napközijének közösségi terét november 1-jétől lezárják, és áthelyezik a könyvtárba. A napközi fürdőszobáját és mosóhelyiségét azonban továbbra is fűtik, az odajutást is biztosítják az időseknek.

