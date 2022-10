– Járdafelújítási programjainkra több körben nyertünk, most a Tölgyfa utca burkolatának felújítása zajlik. Erre ötmillió forintot nyert a település szintén a Magyar Falu programban. A kivitelezést az önkormányzat műszaki csoportja végzi. A pályázati pénz nem futja ki a teljes felújítást, az önkormányzatnak egymilliót kell még rákölteni – magyarázta a polgármester. A Tölgyfa utca mindkét oldalán lévő járda megújul. Az egyik oldalon a Szegfű utcáig, a másikon a Rózsa Sándor közig. Ezt az idén be kell fejezni. A tervek szerint a következő körben Szegfű utcától a Kiss Ferenc körútig tartó szakaszt is felújítják majd. A helyszínen jól látszott a mini árokásó gép méretének legnagyobb előnye, az hogy kényelmesen elfér. A járdának szükséges helyet korábban kézi munkával, ásóval ásták ki, a gép ezt jelentősen megkönnyíti és gyorsítja. A nagyobb traktor pedig oda sem fért volna, mert túl nagy. A Tölgyfa utca másik oldalán lakóházak állnak, előttük takaros előkertekkel, ahová szintén nem fért volna oda a nagy markológép, a kis mini árokásó viszont könnyedén megoldja majd a feladatot anélkül, hogy kárt tenne a lakók kiskertjében.