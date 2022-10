Napközben, alkonyatkor vagy akár késő este is egyre többször hallhatjuk a magasból a V alakban vonuló darvak jellegzetes krúgatását. A Duna-Tisza közén is sorra tűnnek fel a csapataik, a múlt hét csütörtöki szinkronszámlálás szerint a szegedi Fehér-tónál 4100, a Csaj-tónál pedig 9200 daru tartózkodott. Persze az elmúlt napokban ez a szám biztosan növekedett, hiszen már nagy tömegekben érkeznek ezek a gyönyörű madarak. A kelet-európai állomány kiemelt gyülekezési helye a Hortobágy és a szegedi Fehér-tó környéke. Az itt megpihenő darvak a szántókon, tarlókon megfelelő táplálkozóhelyet találnak, az éjszakákat pedig lecsapolt halastavakon, pusztai elöntéseken töltik. A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben lévő Csaj-tó is egyre népszerűbb a darvak között, köszönhetően annak is, hogy a közelében sok szántó kínál számukra elegendő eleséget. A darvak nagy része november végén, a tartós fagyok beálltakor elhagyja hazánkat és Európa déli részén vagy Észak-Afrikában töltik a telet. Az utóbbi években egyre több példa van arra is, hogy nagyobb csoportjaik nálunk telelnek át, például a szegedi Fehér-tavon- tájékoztatott a KNP.