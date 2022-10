– Próbálunk alkalmazkodni a változó körülményekhez, igyekszünk az olvasókért, a könyvtár-látogatókért mindent megtenni – mondta Szikszai Zsuzsanna, a József Attila Könyvtár igazgatója annak kapcsán, hogy legutóbbi ülésén a város képviselő-testülete úgy döntött: a rezsiválság miatt a fűtési szezon idejére ezt az intézményt is bezárja. Igaz, a könyvtárt termálvízzel fűtik, a vonatkozó jogszabály szerint azonban az önkormányzatok ezt is ötszörös áron kapják.

Hogy november elseje után mi lesz a bibliotékával, arról közösségi oldalukon egy tájékoztatót is közzé tettek. A közlemény szerint a kölcsönzés az épületen kívül zajlik a rendes nyitvatartási időben, ugyanúgy, mint a koronavírus-járvány idején. A köteteket az online katalógusból lehet kiválogatni, kérni pedig a makoikonyvta[email protected] címen, a könyvtár közösségi oldalán Messenger-üzenetben, vagy a 62/212-253, illetve a 20/966-8416-os számon lehet. A köteteket, folyóiratokat előre egyeztetett időpontban, az épület előtt lehet átvenni. Egyszerre legfeljebb 15 darabot, a kölcsönzési időt hosszabbítani pedig kétszer lehet. Ugyanoda egy kikészített kosárba lehet aztán ezeket visszavinni hétfőtől péntekig reggel 9-től délután 5-ig, illetve szombaton reggel 9-től délután 1-ig. Az oldal borítóképén egyébként most az a jelmondat olvasható, hogy "Nehéz időkben is értékeket teremteni".

Szikszai Zsuzsanna azt is elmondta, hogy a könyvtárba tervezett rendezvényeknek a továbbiakban a városháza kis tanácskozóterme, illetve valamelyik idősklub ad otthont – az egyeztetések ezzel kapcsolatban még zajlanak, a végleges beosztás november 7-ére várható. A könyvtárba szervezett kiállításokat pedig a városháza földszinti előcsarnokában, az egykori Városház Galériában rendezik meg. Azokat a könyvtár- és múzeumpedagógiai előadásokat, programokat, amelyeket eddig a két intézmény valamelyikében tartották meg gyerekeknek, mostantól az óvodákba, iskolákba szervezik.