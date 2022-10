Kiderült, hogy vannak családok, akik még iskolába, óvodába sem viszik aznap a gyermeküket, amikor ilyen allergének szerepelnek a menzamenüben, hiszen már attól is rohamuk lehet, ha csak mellettük esznek ilyesmit. Megvizsgáltuk, milyen többletköltséggel járna ezen összetevők lecserélése, a receptúrák átírása, majd ezt követően úgy döntöttünk, hogy megválunk a földimogyorótól, a dióféléktől és a szezámmagtól. Ha csak egy életet megmentünk ezzel a döntéssel, már megérte. Ezek többsége egyébként is viszonylag ritkán szerepelt az étlapon, elhagyásuk pedig nem okoz problémát. A diós tésztára például dejó is szórható, mellyel szinte ugyanazt az ízhatást érhetjük el. A gyerekek többsége észre sem veszi a különbséget