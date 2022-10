Az 1.b osztályos Juhász Zsomborral lapátoltuk a virágföldet a cserépbe, hogy aztán egy hajtás csüngő csokrosindát, hétköznapi nevén zöldikét ültessünk bele. Murányi Gabriella intézményvezető-helyettes a kertészkedéssel ismertette meg a diákokat a a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskolában, ahol szerdán pályaorientációs napot tartottak.

A 17 osztály külön-külön, a szülők és meghívott vendégek bevonásával készült a napra. Egy fodrász édesanya próbababákat hozott, amelyeken a frizurakészítést, fonást gyakorolhatták, egy édesapa a villanyszerelésről beszélt. Több külső helyszínre is ellátogattak az általános iskolások. Egy pizzériában sütöttek, jártak többek között egy cukrászdában, a Colosseum hHotelben, a Móraép Városüzemeltetési Szolgáltató és Kereskedelmi Kht.-nál. Az iskola konyháján a konyhás nénik munkájával ismerkedtek, és a szomszédos Tóth János Szakképző Iskolába is ellátogattak. Diákok vendégeskedtek a Móra-Net Televíziónál is, ahol belepillanthattak a műsorkészítésbe, kipróbálhatták a hírolvasást súgógépről, a bátrabbak pedig egy rögtönzött stúdióbeszélgetésen is részt vettek.