– Amikor hazaköltöztünk, magunkkal hoztuk a dekorációt is. Úgy voltunk vele, mindegy, hogy ki mit mond, ha mi ezt szeretjük, akkor miért ne díszítsük fel a házunkat. Reméltük, hogy nem bántja majd senki a dekorációt. Így is történt, sőt, előfordult már, hogy leesett néhány pók és láttuk, hogy kisgyerekek, vagy épp a szüleik visszateszik oda, ahol voltak – mondta a fiatalasszony. Negatív véleményeket sem kaptak. Viktória hangsúlyozta, ez nem mindenszentek és halottak napja kigúnyolása, hiszen ők is járnak a temetőbe az elhunyt hozzátartozóikhoz, csak próbálnak egy kis vidámságot csempészni az egyre rövidülő nappalokat hozó őszbe.

A dekoráció napról napra változik, még nincs teljesen kész, további elemek kerülnek majd ki az utcára. A kevésbé esőtálló, világító díszeket majd vasárnap este, hétfőn reggel viszik ki.

Hétfőn délutántól a férjével együtt várják a gyerekeket. A székkutasi önkormányzat ugyanis Halloween-partit szervez hétfőn 16 órától. A jelmezes gyerekek ellátogatnak azokhoz a családokhoz, akik előzetesen jelezték, hogy csokival vagy sütivel várják az aprónépet. Az utolsó állomás Viktóriáéknál lesz, akik a legjobb jelmezben érkezőket kis ajándékkal is meglepik majd.

– Van elég cukrunk és csokink, úgyhogy a jelmezes gyermekeken kívül is jöhet hozzánk hétfőn bárki a gyermekével. Csak kiabáljanak be, hogy "Csokit, vagy csalunk!" és ígérjük, lesz egy kis édesség – mondta Viktória. A dekoráció november 2-ig látható Székkutason.