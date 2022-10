Szeged egyik legszebb utcája lehetne a Gogol utca, ha nem lenne olyan ramaty állapotban, mint amilyenben jelenleg van. Erre jöhetett rá a szegedi önkormányzat, amikor korábban kiírta az utca rekonstrukciójának tervezéséről szóló pályázatot. A jelentkező cégeknek a jövő hónap közepéig kell beadni a pályázatukat, aminek számtalan dolgot tartalmaznia kell. Először is fel kell mérni a geodétáknak a jelenlegi állapotot, amit fényképekkel kell dokumentálni. Be kell szerezni a talajmechanikai szakvéleményt és a közművekről is egyeztetni kell. Mindenképp be kell adni egy látványtervet, és tervezni kell egy térfigyelő kamerahálózatot is. Vagyis, ha lesz nyertes pályázó, akkor a tervek elkészülhetnek, de a tényleges munka közel sem biztos, hogy gyorsan elindul, figyelembe véve, hogy az önkormányzat mindenhol megszorításokat vezet be az energiaválság miatt.

Ha lesz uniós pénz, akkor lehet a tervezett beruházásból valami, legalábbis a városfejlesztési alpolgármester szerint. Nagy Sándor közösségi oldalán írta korábban, hogy készülnek arra, hogy ha lesz megállapodás az EU-val, el tudják indítani a fejlesztéseket.