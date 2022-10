Pályaorientáció 53 perce

Rendőrökkel volt tele a Csonka udvara - Fotók

Rohamrendőrnek is beöltözhetek a Csonka János Technikum diákjai azon a rendőrségi road show-n, amelynek az utolsó állomását tartották a szegedi középiskolában. A rendőrök hoztak motort, felderítő járművet is, és volt egy nyomozójáték is. A cél a pályaorientáció volt.

Suki Zoltán Suki Zoltán

Pálnik Johanna, ha nyomozó lesz sem ijed majd meg a bűnözőktől. Fotók: Török János

Aki csütörtökön a Szegedi SZC Csonka János Technikumnál járt, azt is gondolhatta, hogy valami baj van, mert a rendőrök gyakorlatilag ellepték az iskola udvarát és a termeinek egy részét is. Gond azonban nem volt, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (ROKK) pályaorientációs road showja ért a szegedi középiskolába. Tóthé Bíró Zsuzsanna igazgató elmondta, hogy a rendőrök már évtizedek óta járnak a Csonkába, mert az iskola is képzi a rendészeti utánpótlást. Tegnap tényleg szinte mindenki ott volt, aki számít. A teljesség igénye nélkül nyomozókkal, készenléti rendőrökkel, baleseti helyszínelőkkel, de még kutyás rendőrökkel is találkozhattak a diákok, akik meglehetősen élvezték a rendezvényt, annak ellenére, hogy ez egy tanulmányi verseny is volt.

Rendőrökkel volt tele a Csonka udvara - Fotó: Török János Fotók: Török János

Az igazgatónő elmondta, hogy a nap lényege az volt, hogy a gyerekek testközelből is találkozgassanak a rendőrökkel és megismerhessék a munkájukat. A tizenegyedikes Pálnik Johannáról azonnal kiderült, hogy rendőrnek lett teremtve. A fiatal lány amikor odaértünk, éppen egy rohamrendőr-felszerelésbe öltözött társát, vagyis annak védőpajzsát rugdosta eléggé nagy beleéléssel. Azt mondta, hogy egyébként nyomozó szeretne lenni, és ha végez a középiskolában, akkor a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet célozza meg. Érdekes, hogy igazából nem lehetett eldönteni, hogy a gyerekek a program melyik részét élvezték a legjobban. Ugyanolyan népszerű volt a légpuskával lövés, mint a balesetszimuláció, vagy éppen a felderítőjármű megismerése. Pinczésné Kiss Klára, a ROKK igazgatóhelyettese pedig arról beszélt, hogy a rendőrségi road show-al az idén már négy városban jártak, a pályaorientációs képzést folytató iskoláknál. Az igazgató-helyettes szerint azzal, hogy a gyerekek játékosan vetélkedhetnek, és első kézből ismerhetik meg a rendőri munka varázsát, közelebb vihetik őket ahhoz, hogy valóban a rendőrség kötelékében helyezkedjenek el.



Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!