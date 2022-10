Meglepődött néhány héttel ezelőtt a szegedi Simon Jenőné, amikor naponta többen is hívták a vezetékes telefonszámán, hogy miért nem azt a terméket küldte, amit az interneten megrendeltek, hanem annál sokkal rosszabb minőségűt. Miután egyre több ilyen telefonhívás érkezett, az asszony kinyomozta, hogy a Facebookon egy első látásra is bizonytalan hátterű oldal adta meg az ő telefonszámát elérhetőségnek.

Gyakran éjszaka is hívogatták az elégedetlen vásárlók. Ezután megkereste e rendőrséget is, hogy mit tehet, de ha – mint ebben az esetben is – nyilvános a telefonszám, gyakorlatilag semmit. Így a közösségi oldallal kell felvenni a harcot, ami nem is annyira egyszerű, mint ahogy gondolná az ember.

Simon Jenőné először a cégnek írt e-mailt, mindkét megadott címre, de azt visszadobta a rendszer. Ezzel egyébként mi is próbálkoztunk, és ugyanaz történt, az e-mail-címek már nem élnek. Ezután jött a Facebook, de onnan sem kapott érdemi választ, és a közösségi média mentornak sincs jó híre. Nem lesz egyszerű levetetnie a telefonszámát az oldalról.

Brillmann Zsoltnak megmutattuk a Facebook-oldalt és a cég weboldalát is, azt mondta, hogy ez nem is csak első látásra egy nemzetközi csaló hálózat része. Több országban foglaltak le domain (vagyis weboldal) neveket, amikkel gondolkodás nélkül visszaélnek. A Facebook ráadásul nem ellenőrzi a céges oldalakon megadott telefonszámot, így gyakorlatilag bárkié felkerülhet oda.

Brillmann Zsolt szerint egy lehetőség van, de ahhoz sok ember, vagyis sok próbálkozás kell. Meg kell keresni a Facebook-oldalon a „javaslat módosításokra lehetőséget, és ott kell bejelölni azt, hogy „az oldalhoz nem tartozik telefonszám.” Ezt minél többször meg kell ismételni, és akkor a Facebook talán észbe kap, és eltünteti a telefonszámot. Simon Jenőné mindenesetre most azon gondolkozik, hogy lecseréli a hosszú évek óta meglévő vezetékes telefonszámát.

A szakértő szerint azonban nem is ez a legnagyobb probléma. Az kerülhet bajba igazán, aki vásárolt is a webáruházon keresztül. Nem elég, hogy a megrendelt helyett pocsék minőséget kapott, még a bankkártyaadatait is megszerezték. Ezeket egy darabig pihentetik, majd akár le is emelhetik a bankszámlán lévő összeget.