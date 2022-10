Minden 65 év feletti algyői alanyi jogon 10 ezer forint rezsitámogatást kap az önkormányzattól, miután ezt megszavazta képviselő-testület Molnár Áron polgármester javaslatára. A településvezető elmondta, a következő napokban, hetekben érdemes lesz figyelnie a postaládát minden érintettnek, hiszen értesítőt kapnak arról, hogy milyen módon tudják igényelni az egyszeri támogatást.

Molnár Áron hozzátette, abban bíznak, hogy lesz olyan háztartás, ahol ez a kisebb összeg is segítséget jelent majd, valamint reméli azt is, hogy nem csak az önkormányzat, hanem sokan mások is részt tudnak majd venni a segítségnyújtásban. Közölte, a jelenlegi helyzetben – amikor olyan infláció van az országban, amelyre az elmúlt évtizedekben nem volt példa, és amikor egy rezsibummal kell szembenéznie mindenkinek a tél előtt – mindenképp fontosnak tartották, hogy valamilyen formában reagáljanak erre a helyzetre.

Az idei évet kisebb tartalékkal tudják majd zárni, amelyet az idei takarékos költségvetésük, a korábbi években megvalósult intézményi energetikai beruházások és a kedvezőbb adóbevételek eredményeztek. A tartaléknak köszönhetően tudnak most az időseknek támogatást nyújtani. Molnár Áron beszámolt arról is, hogy minden évben karácsony előtt csomagot visznek a 75 év felettieknek a településen, idén azonban ennek összegét is megemelik, így a korábbitól eltérően már nem 4500, hanem 5500 forint értékű csomagot kap majd minden nyugdíjas az ünnep előtt.

A nagyközség vezetője elmondta, reméli, az élet úgy alakul majd, hogy nem lesz szükség majd olyan segélyekre, mint például a rezsitámogatás, de ha mégis szükség lenne rá, arról biztosítja az algyőieket, hogy az önkormányzat, a képviselő-testület és ő is arra törekszik, hogy a bajbajutott lakókat megsegítsék. Arra kérte a nagyközségben élőket, hogy ha valaki szorult helyzetbe kerül, akkor keresse fel bátran az önkormányzatot, ahol lehetőségeikhez mérten segítséget nyújtanak.