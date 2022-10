A Ficánka Református Bölcsőde előtti útburkolat helyreállításának kérdésével fordult a városvezetéshez egy szentesi lakos. A beruházás óta állítólag a korábbinál is rosszabb minőségű az érintett utca. Szabó Zoltán Ferenc polgármester úgy reagált erre: TOP-os pályázati összegből újult meg az intézmény, a város a parkoló kialakításáért közműáthelyezést vál­­lalt. Szerinte az utca jelenleg is járható, és amint adódna pályázati lehetőség belterületi utakra, jutna arra a szakaszra is.

A sportcsarnok leégése után indított gyűjtés összegét firtató kérdésre a városvezető úgy reagált: az összeg elkülönítve jelenleg is rendelkezésre áll. Elhangzott továbbá, hogy Szentes Nagyhegy ivóvízhálózatának kialakítása fontosabb feladat, mintegy 3000 méter hosszan. A munkálatokhoz a Gördülő Fejlesztési Tervből 100 millió forint, illetve a költségvetésből 60 millió önrész áll rendelkezésre. A polgármester új védőnői körzetek kialakítását említette meg.

A tavaly szeptemberben megnyitott Tóth József Színház és Vigadóról szóló beszámolóban elhangzott: 1769 bérletet értékesítettek két fél évadra bontva, ezenkívül 2579 gyermekbérletet vásároltak a nézők. Majdnem ez­­ren látogatták az úgynevezett Szalon programjait. Az egy év alatt a térítéses és ingyenes programokon összesen 11 ezren vettek részt. Idegenforgalmi szempontból is sikeresnek tekintik az önkormányzat és a Békéscsabai Jókai Színház együttműködésével üzemeltetett intézményt.