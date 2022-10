A rezsiárak elszállásával nemcsak a cégek és magánszemélyek, hanem olyan szervezetek, alapítványok is bajba kerülhetnek, amelyek pont azzal a céllal jöttek létre, hogy a hátrányos helyzetű embereken segítsenek. Az ő munkájukra most nagyobb szükség van, mint bármikor, ám a működési költségek növekedése nehéz helyzetet teremthet: a befolyó támogatásoknak az eddigieknél jóval nagyobb részét lesznek kénytelenek saját önfenntartásukra fordítani, mint eddig.

A Karitáció Alapítvány, mely 2008 óta működteti a Gyógyító Bohócdoktorok csapatot, illetve rendszeresen gyűjt és oszt tárgyi adományokat, egy irodát és a Hacuka nevű adományboltot üzemelteti. Szécsényi Barnabás elnök elmondta, az első számlák alapján úgy számolnak, nagyjából 30-40 százalékkal nő majd meg a működési költségük.

– Egy alapítvány életében ez éves szinten jelentős pluszkiadást jelent. Jelenleg azon gondolkozunk, hogy a már nem használt játékok és ruhák fogadására fenntartott boltot január-februárban bezárjuk, ezzel jelentős összeget tudunk megspórolni. A kampányainkat azonban mindenképpen megpróbáljuk életben tartani – mondta. Ennek megfelelően már meg is hirdették a karácsonyi ajándékozási akciójukat, melyben rászoruló gyermekek álmát váltják valóra, illetve folytatni szeretnék a csokigyűjtést is, hogy az összegyűlt édességeket az egészségügyi intézményekben gyógyuló fiataloknak tudják kiosztani.

– A pluszköltségeket pedig igyekszünk további támogatók bevonásával finanszírozni, hogy azok ne a programjainktól vegyék el a pénzt – tette hozzá az alapítványi elnök.

A Mátrix Közhasznú Alapítvány is hasonló tevékenységet végez: van bohócdoktor programja és szintén gyűjti és osztja az adományokat. Bár a Centerke Adományozó Központban, melyet működtet, ruhát és cipőt már nem fogadnak, a belvárosi helyiséget továbbra is fenntartják, azt ugyanis elsődlegesen közösségi térként használják, hetente egyszer pedig továbbra is tartanak adományosztást.

– Az IKV-től béreljük, drasztikus áremelkedést pedig egyelőre nem tapasztaltunk. Igaz, egyedileg fűtjük a helységet – mesélte Rácz Anett alapítványi elnök. Az elektromos hősugárzót idén még nem kapcsolták be, így egyelőre nem derült ki, mennyivel nő majd meg idén az áramszámlájuk. Tavaly 200 ezer forintból fűtötték ki vele a telet. A Centerkén kívül bérelnek még egy raktárat, melynél fűtési költséggel nem kell számolni, illetve egy irodaházi irodát, ahol még szintén nem indult be a fűtés.

– A bérleti díjon itt sem változtattak még, a rezsiköltséget pedig nyilván elosztják majd a bérlők között - tette hozzá Rácz Anett, aki tehát egyelőre nem tudja, mennyivel nő majd meg az alapítvány kiadása télen. Egyelőre azonban úgy látja, jól átgondolt működéssel meg lehet oldani a kialakuló helyzetet.