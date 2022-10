A Szikora család élete az elmúlt három évben szinte csak a küzdelemről szólt. Kislányuk, Zselyke koraszülöttként, a 32. héten jött világra. Bár ekkor még egészséges volt, születése után fertőzést kapott, légmelle lett és agyvérzése, amelyekre ugyan az orvosok azt mondták, semmi komoly, utólag mégis kiderült, súlyos oxigénhiány lépett fel nála. Központi agyi bénulása érinti a beszéd, mozgás és látásközpontját is, mindezek mellett epilepsziás is. Másfél évig tartott, mire kiderült, hogy az egészségesnek mondott kislány valóban súlyos beteg, ekkor kapták meg az összes diagnózist, köszönhetően annak, hogy a szülők nem adták fel és hallgattak ösztöneikre.

– Az első sokk után elhatároztuk, hogy amit csak lehet, megteszünk a fejlesztéséért – mondta az édesanya, Szedmák Franciska. Az államilag támogatott kezelések mellett így önköltségen a fővárosba hordta hetente a gyereket vízitornára, de vitte Dévény-tornára, gyógytornára és gyógymasszázsra is, illetve lehetőségük volt egy intenzív fejlesztési időszakra a Borsóházban is, amelyet adományozók finanszíroztak. Mindezeknek köszönhetően Zselyke állapotát meghazudtoló dolgokra képes: bár nem beszél és látássérült, lábát maga után húzva kúszik, félig ülő helyzetbe is fel tudja tolni magát, továbbá reagál a neki mondottakra.

– Természetes volt, hogy óvodából is a legjobbat akartuk kiválasztani neki. Ezért adtuk el lakitelki házunkat és költöztünk Szegedre, mert itt találtunk olyan intézményt, ahová jó szívvel adjuk be minden nap a kislányunkat, mert tudjuk, hogy foglalkoznak vele – mesélte az édesanya. Csakhogy a költözés kapcsán csúnyán átverték őket.

– A 45 millió forintból, amennyit a házunk ért, itt meglehetősen szűkösek voltak a lehetőségeink, főleg hogy azonnal költözhető állapotú otthont kerestünk. Végül egy Klebelsberg-telepi ikerház mellett döntöttünk, amely ránézésre teljesen ideálisnak tűnt. Utólag azonban kiderült, hogy a ház erősen süllyed, a fal repedéseit festéssel tüntették el az eladás előtt. Az adásvételt pedig olyan profin lepapírozták, hogy jogi úton sem tudjuk érvényesíttetni a kárunkat – beszélt helyzetükről Szedmák Franciska, aki azóta is szinte naponta talál újabb és újabb repedéseket a ház falán.

Miután kiderült, hogy pénz nélkül, sérült gyermekükkel egy statikailag veszélyes házban rekedtek, az édesanya leírta történetüket a Facebook-on. Az utóbbi hetekben ennek köszönhetően több segítséget is kaptak. A ház alapjának megerősítése és a falak stabilizálása nagyjából 6 millió forintba kerül, ennek anyagköltségét egy vállalkozó magára vállalta. A munkadíj finanszírozására pedig a Kiss Csillag Alapítvány indít gyűjtést számukra. Ha azonban a legsürgősebb munkákat el is végzik, még akkor is akad majd tennivaló új otthonukban, amelyben például konyha sincs, az is csak dekoráció volt az eladás előtt, gázbekötés nélkül. Ezen felül szükségük lesz egy lépcsőliftre is, hogy a kislányt nagyobb korában már ne kézben kelljen felcipelni az emeletre. Ez utóbbi volt az egyetlen, amellyel a család számolt a házzal kapcsolatos kiadásként, amikor kislányuknak a legjobbat akarva Szegedre költöztek, feladva addigi kényelmes életüket és ideális otthonukat.