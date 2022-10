Honvédelmi totó, tájékozódás, távbecslés, kézigránát hajítás, akadályfutás, elsősegélynyújtás, lézerpuska lövészet, mátrix labirintusfutás, fegyveres váltófutás – kilenc középiskola tizenhat csapata küzdött a helyezésekért az Országos Haditorna Csongrád-Csanád megyei döntőjén október 5-én, az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred laktanyájában.

A diákoknak Hári László alezredes kívánt balesetmentes, jó hangulatú küzdelmet. A bajnokságot szervező MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság szegedi központjának parancsnoka elmondta: a Honvédelmi Minisztérium által meghirdetett felmenő rendszerű versenysorozat célja a Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítése, a honvédelmi nevelés, a sport és az egészséges életmód népszerűsítése. Azt is kiemelte, hogy fontos megismertetni a fiatalokat a katonai életpályával, lehetőséget adni a versenyzők számára, hogy „belekóstoljanak" a katonai kiképzés egyes ágaiba. Hozzátette: érdemes szembesíteni a diákokat azokkal a fizikai kihívásokkal, amelyekkel a katonai szolgálat mindennapjaiban találkozhatnának, bemutatni a kiképzés jellegét, összetettségét, és a katonai alapismeretek egyes feladatait.

A verseny ideje alatt a szegedi toborzóiroda munkatársai is elbeszélgettek a versenyzőkkel. Tájékoztatták a diákokat a szerződéses, az önkéntes műveleti és a területvédelmi tartalékos katonákra vonatkozó egészségügyi, fizikai elvárásokról, a felvételt nyertek járandóságairól, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán és az MH Altiszti Akadémián történő továbbtanulás lehetőségeiről is. Csorba József tartalékos hadnagy, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége megyei elnöke, ejtőernyős oktató pedig a katonai ejtőernyőzés lehetőségeit ismertette a középiskolák tanulóival. A bajnokság lebonyolítását versenybíróként dr. Nagy Péter tartalékos hadnagy, a szegedi toborzóiroda tisztje, 17-szeres nehézsúlyú magyar bajnok súlyemelő, a 2021-es tokiói olimpia hetedik helyezettje is segítette.

Az első tanévét idén szeptemberben kezdő Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium Hódmezővásárhelyi Honvéd Középiskola és Kollégiuma 9. évfolyamos diákjai is rajthoz álltak Szentesen. Vali Gyöngyi édesapja Hódmezővásárhelyen szolgál, az ő tanácsát megfogadva kezdte kadétként a középiskolát. A csapat hölgy tagja ugyanis katonai pályára készül és pilóta szeretne lenni. Szentesen remekül érezte magát, bár a kúszásban, a futásban és a kerékgumival való közdelemben alaposan kifáradt.

Kondor Szilárd viszont már rutinos versenyzőnek számít, erőnlétére, kitartására már az úgynevezett Béka táborban felfigyeltek a tanárai. Idén ez már a harmadik versenye volt: Debrecenben részt vett a hétpróba bajnokságon és a pákozdi járőrversenyen is indult. Az általános iskola 7. osztályától kezdve – édesapja példáját követve - tudatosan készül a katonai pályára. Azt viszont még nem döntötte el, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, vagy az MH Altiszti Akadémián szeretne majd tovább tanulni.

Csongrád-Csanád megye középiskoláinak küzdelmét idén a Szegedi Szakképzés Centrum Csonka János Technikumának I. csapata nyerte. Szalkai István tanítványai (Juhász Mátyás, Papp László Zsolt, Szél Roland és Gálfi Anita Melinda) így a jövő év tavaszán az országos döntőn is bizonyíthatják elméleti felkészültségüket, erejüket, gyorsaságukat és ügyességüket. A képzeletbeli dobogó többi fokára is szegedi diákok állhattak fel: az ezüstérmeket a Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola II-es, a bronzokat pedig az I-es számmal nevezett csapatának a tagjai vihették haza.

Lézerfegyveres lövészetben a Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium I-es csapata bizonyult a legjobbnak, az akadálypályát viszont a technikum II-es csapata küzdötte le a legeredményesebben. Fegyveres váltófutásban a Csonka János Technikum I-es csapata volt legyőzhetetlen, és a kézigránátot is ők hajították a legpontosabban.

A Honvédelmi Sportszövetség által is támogatott bajnokság díjait és a különdíjakat a főszervező Hári László alezredes, Huszár Ferenc alezredes, a verseny lebonyolítását segítő MH 2. Vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred parancsnokhelyettese, Bartók Gábor alezredes, az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred törzsfőnöke, Dienes Ádám alezredes, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár törzsfőnök-helyettese, Tóth Flórián, a Szentesi Járási Hivatal hivatalvezetője és Szabó Zoltán Ferenc, Szentes polgármestere adták át.