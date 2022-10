A megyeszékhelyünkön járt kedden Paul Fox, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete, aki Botka László polgármesterrel folytatott négyszemközti megbeszélést. Előtte azonban a városvezető kalauzolásával megtekintette a városháza dísztermét is, amelynek falairól többek közt Erzsébet királyné, Kossuth Lajos és Ferenc József arcmása tekint le ránk.

Fotós: Sándor Judit

Ezekre különösen felfigyelt a nagykövet, akinek látszólag a mennyezeti freskó is elnyerte tetszését, egy fotót is készített róla a mobiljával. Paul Fox egyébként 2020 óta tölti be a nagyköveti tisztséget, egyik legfőbb célja pedig az, hogy megőrizze az Egyesült Királyság és Magyarország közti barátságot és együttműködést, valamint a következő években meg is erősítse azt.