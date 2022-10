Az orosz-ukrán konfliktus ez év februárjában tört ki és tart jelenleg is, s ez energiaválságot okozott. Annak érdekében, hogy településünk a kötelező feladatokat, szociális juttatásokat, valamint az alapvető szolgáltatásokat fenntarthassa, a közüzemi számlákat, illetve a munkavállalói béreket fizetni tudja, számos döntést kellett meghoznunk. Az önkormányzati intézményeket energetikus vizsgálta át. Energiatakarékossági és gyakorlati tanácsokkal szolgált, hogy a működtetést racionalizálni, a jelenlegi helyzetet pedig kezelni tudjuk

– írta az önkormányzat a község hivatalos közösségi oldalán.

A Murgács Kálmán Művelődési Házat október 1-jétől átmenetileg bezárták. Könyvet továbbra is kölcsönözhetnek a székkutasiak. Az igényeket személyesen a polgármesteri hivatalban, vagy a [email protected] e-mail-címen lehet leadni. A kölcsönzött könyveket is a hivatalban lehet átvenni, de házhoz szállítást is biztosítanak.

A művelődési ház nagytermét átmenetileg nem lehet kibérelni családi vagy más rendezvényekre. A falugazdászi iroda, a család- és gyermekjóléti szolgálat, az FBH-NP Nonprofit Kft. ügyfélkapcsolati pontja is a polgármesteri hivatalban lesz elérhető a következő hónapokban.

A sportcentrum tornacsarnokát november 1-jétől zárják be, ugyancsak átmenetileg. A konditermek, a gyógytorna foglalkozások, edzések október 30-ig elérhetőek, de fűtés nem lesz. Október 1-jétől az idősek napközi otthonát az egészségház emeleti lakásába költöztették. A szociális étkeztetés igénybevételére a továbbiakban kizárólag házhoz szállítással van lehetőség.

Hangsúlyozták, az önkormányzat saját magán és intézményein takarékoskodik, ez nem jelent többletkiadást a lakosságnak, de a fent említett okok miatt megszüntették az önerős járdaprogramot, a nem a közszolgáltató által működtetett önkormányzati rendszerű zöldhulladék-gyűjtést, valamint hatályon kívül helyezték a felsőoktatási pályázatról szóló rendeletet.