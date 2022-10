A szentmisén tanúságtételek is elhangzottak gyermeküket elvesztett édesanyáktól. Egyikük elmesélte, hogy 38 hétnyi terhesség után halva született meg a kislánya. Ezután született egy kisfia is, de a múltat nem felejti, csupán megtanult együttélni lánya hiányával. Ahogy fogalmazott, kislányuk is családtörténetük része, fiuknak angyali kistestvére. Tanúságtétele egyben megható hitvallás volt. Azt is elmondta ugyanis, hogy a gyász kezdeti időszakában egyik ismerőse feltette neki a kérdést, hogy lánya elvesztésekor hol volt Istene. Azt válaszolta: „velem”.

Egy másik édesanya szívet facsaró tragédiasorozatát osztotta meg sorstársaival. Első gyermekük egészségesen született, második babájukat tíz hét után vesztették el. Majd ikerterhes lett, a kicsik koraszülötten jöttek világra, és mindkét gyermekét elvesztette. Majd egészséges kislánynak adott életet, utána további három gyermekét veszítette el. Nagyon lassan, fokozatosan nyerte vissza erejét, de a sok fájdalom és gyász közepette sem veszítette el hitét, ma két lánya és nyolc unokája tartja benne a lelket.

A szentmise után kötetlen beszélgetésre hívták a megjelenteket a plébánia nagytermébe. Thorday Attila plébános elmondta, a templomkertben jelképes, állandó imahely kialakítását tervezik, ahol gyertyát gyújthatnak a szülők angyal-gyermekeikért.