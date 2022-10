Többen nagyon csalódottak voltak, akik reménykedtek az éremszerzésben, de nem sikerült. Összességében viszont beszélgethetünk érmekről és helyezésekről, de egyáltalán nem ezek számítanak, hanem hogy részt vehettünk ezen a versenyen. Ezek az emberek óriási küzdők, nem teheti meg senki közülük, hogy ne küzdjön. Igyekszünk jó példát mutatni mindenkinek, és felhívni a figyelmet a mozgás fontosságára. Azon dolgozom mostanság, hogy a szervátültetettek is járjanak rendszeresen mozogni, sőt kezdeményeztem, hogy csatlakozzanak a szenior­úszóbajnokságba is, amit nagy örömömre a szövetségi edzőnk, Pécsi Annamária is támogat