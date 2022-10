Szegedi általános iskolások keresték fel szerdán az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumot és a mórahalmi lovardát. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád-Csanád Megyei Igazgatósága által rendezett pályaorientációs napon vettek részt a felsős diákok. Megismerkedtek az iskolában folyó oktatási tevékenységgel, a szakmákkal.

A Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola csapata éppen indult, amikor a Rókusi Általános Iskola 6. e osztályának 21 diákja megérkezett. A gyerekeket az iskola ebédlőjében Zsíros Attila igazgatóhelyettes tájékoztatta a felvételi rendszerről, a kollégiumi életről és az iskola napi rutinjáról. Az is elhangzott, hogy a Bedőben az amúgy körülbelül összesen egymillió forintba kerülő jogosítványokat 100-200 ezer forintért lehet megszerezni. A gyerekek még tízórait is kaptak. A tájékoztató után az iskolások három csoportra osztva keresték fel a Bedő múzeumát, kollégiumát és a gépudvart, ahol műhelyeket néztek meg és a gépkezelés rejtelmeibe tekinthettek be.