Az átadón Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi SZC főigazgatója elmondta, a honvédelmi nevelés során azon túl, hogy a fiatalok megismerik a katonai életet, a mindennapi élet kihívásaira is felkészíti a diákokat.

– A kadét programban résztvevő fiatalok erősítik a fizikai erőnlétüket, odafigyelnek az egészséges életmódra. A testi edzés mellett a szellemet is edzik: a kultúra, a művelődés iránti nyitottság, a környezettudatos nevelés is része a programnak, mint ahogy a diákok lelki fejlődése is. Fontos a magabiztosság, az önbecsülés kialakítása és a tudatos karrierépítés erősítése. Az egyéni kompetenciák fejlesztésén túl pedig a közösségfejlesztésre is hangsúlyt helyez a program. Ezekre a kompetenciákra munkavállalóként is szükségük lesz majd – tájékoztatott Kincses Tímea.