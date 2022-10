Harmincadik alkalommal is telt házzal indult a Szegedi Tudományegyetem egyik legnépszerűbb kurzusa, amelyen minden évben hallgatók százai járják körül tudományosan a borkészítés geológiai, ideológiai és kulturális hátterét – adta hírül az egyetem. Mint írták, a 15 éve töretlen népszerűségnek örvendő képzés és az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Földrajzi és Földtudományi Intézetének vezetőjéről, Pál-Molnár Elemérről a New Yorker Magazin is írt korábban.

Pál-Molnár Elemér közölte, idén speciálkollégium részeként, általánosan művelő tárgyként oktatják a „Magyar borvidékek geológiája és kultúrája, a terroir tudománya” címmel ezt a tárgyat, melynek tartalma nagyon sokrétű, mint maga a borkultúra. A terroir magába foglalja mindazon tényezőket, amelyek együttesen határozzák meg egy borvidékről, vagy ezen belül egy kisebb területről származó bor egyediségét.