Ismét kiadta a hivatalos koronavírus-tájékoztató oldal a fertőzéssel kapcsolatos legfrissebb adatokat. Ezek szerint Csongrád-Csanád megyében a járvány kitörése óta 91 ezer 24 ember kapta el a fertőzést. Az elmúlt héten az országban összesen 12 ezer 636 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2 millió 120 ezer 543 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Jó hír viszont, hogy már csaknem 6,5 millióan kaptak oltást. A másodikat 6 millió 200 ezren, a harmadikat csaknem 4 millióan, a negyedik vakcinát pedig 360 ezren vették fel az országban. Jelenleg 1 700 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 32-en vannak lélegeztetőgépen.

A szakemberek szerint Csongrád-Csanád megyében a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. Hozzátették, hogy a megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző adag vakcinát. Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni.

A karanténszabályok a múlt hónap végén változtak. A hatósági házi karantén megszűnt, akinek pedig tünetei vannak az továbbra is maradjon otthon, és kérje a háziorvosától telefonon a tesztelést, vagy maga végezze el valamelyik patikában vásárolt teszttel.

Közben a Nemzeti Népegészségügyi Központ arról tájékoztatott, hogy Szegeden továbbra is az emelkedett kategóriába esik a vírus koncentrációja a szennyvízben. Ez azt jelenti, hogy erősebben van jelen a vírus a szegei szennyvízben, mint néhány másik nagyvárosban. Ez azonban már hónapok óta így van, vagyis most nem több az örökítőanyag a szennyvízben mint akár egy, vagy két hónappal korábban.