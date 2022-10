Kicsik és nagyok együtt faragták a töklámpásokat. Az ír mítosz szerint a nevét egy Jack O'Lantern nevezetű, részeges kovácsmesterről kapta, akinek sikerült csapdába ejtenie az ördögöt. Végül szabadon engedte, de előtte Jack megígértette az ördöggel, hogy nem kerülhet a pokolba. A kovácsot halála után az ördög nem is engedte be birodalmába, azonban a mennybe se mehetett, mert annyi rosszat tett életében. A két világ között rekedve arra kérte az ördögöt, hogy legalább egy kis fényt adjon neki, hogy megtalálhassa az utat vissza, az élők világába. Az ördög a pokol tüzének parazsát adta Jack-nek, aki azóta is bolyong lámpásával, és keresi a megnyugvást.