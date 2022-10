– Arra számítunk, hogy idén a szokásosnál is jóval többen veszik igénybe ezt a szolgáltatást, mint a korábbi években. Eddig már 20 engedélyt adtunk ki, főként olyan vásárhelyi rászorulóknak, akik korábban is éltek ezzel a lehetőséggel – tudtuk meg Gyöngyösi Ferenc alpolgármestertől. Olyan nyesedékfákat, gallyakat lehet összegyűjteni, amelyek például viharkárok áldozatai lettek, vagy kiszáradtak, ezt minden esetben az erdész mutatja meg. A fák között karvastagságúak is vannak. A szállításról is mindenkinek magának kell gondoskodnia.

A lehetőséget a rászorulóknak hirdették meg, a formanyomtatványokat az önkormányzat portáján lehet elkérni. Február végéig, március elejéig lehet jelentkezni, a gyűjtés pedig november 7-én kezdődik. Egy fő maximum 5 mázsa fát vihet el. Az akcióval mindenki jól jár, a rászorulók tüzelőhöz jutnak, közben a kirándulóhelyszínként is népszerű erdő megtisztul.

Az önkormányzat szociális tűzifaosztást is tervez. Tavaly 200 családnak biztosítottak 5-5 mázsa tüzelőt.

– Önkormányzatunk a Dalerd Zrt.-től első körben önerőből 2,5 millió forintért vásárolt fát, amit a dolgozóink jelenleg vágnak össze, eddig mintegy 70 kupacot készítettek a Vámház utcán. Az igénylés a következő napokban kezdődik. Már szinte bizonyos, hogy az eddig megvett fa nem lesz elég, úgyhogy újabb vásárlást tervezünk – mondta Gyöngyösi Ferenc.