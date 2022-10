A központban több csoport is működik, amelyekhez kortól függetlenül lehet csatlakozni: a Röpülj Páva Kör és a László Imre Baráti Kör, a Stéhlik Lajos Képzőművészeti Kör és a Hagyományőrző Kézimunka Szakkör is szívesen fogad új tagokat. A kézimunka szakkörben jó szívvel látják azokat, akik csatlakozni szeretnének hozzájuk. A körnek jelenleg körülbelül tucatnyi tagja van, de a létszám folyamatosan változik. Sokan tanulni jönnek a csoportba, mások akkor ugranak be, ha elakadtak egy mintával és tanácsra van szükségük. A szakkör tagjai összetartó társaság, együtt járnak kikapcsolódni, megköszöntik egymást az ünnepnapokon, a közös hobbinak köszönhetően jó közösség alakult ki.

Ahogy a szakkör vezetője, Kádár Lászlóné Márta fogalmazott, a kézimunkának gyógyító hatása is van.

– Maga az elkészült alkotás is a szépsége a horgolásnak, de léleknyugtató is: eltereli az ember gondolatait. Gyógyító hatással van az ember fizikai, szellemi és lelki állapotára is – állítja Mártika néni.