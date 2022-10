Ekkor rendezik meg ugyanis Kisteleken, a sportcsarnokban és a mellette lévő Szent László téren a XXII. Sajt- és Gasztronómiai Fesztivált, Mezőgazdasági Kiállítást. Az elmúlt években is színvonalas, tartalmas és sikeres volt. Tavaly finom ételeket ehettünk, mustot is ihattunk, a mezőgazdasági terményekkel feldíszített szekér látványa pedig felejthetetlen.

A program 10 órakor kezdődik a megnyitóval és az azt követő kóstolókkal, bemutatókkal és látványkonyhával, a gyerekeket kézműves foglalkozások és játszóház várja. Az úgynevezett szakácspárbaj délben startol, a Mercedesek pedig 13.30-kor indulnak felvonulásukra a városba. A Kisteleki Citerazenekar 14 órakor kezdi műsorát, amit a Hétszínvirág Óvoda Micimackó és a Szivárvány Óvoda Gomba csoportjának előadása követ. De szerepel a kínálatban néptánc és a Pro-Art Elit Táncakadémia növendékei is bemutatják tudásukat a kilátogatóknak, akiket kirakodóvásár, lovaskocsikázás és veterán járművek kiállítása is csábít majd.

Nem maradhat ki a programból a helybeli Id. Vándor Rudolf Fúvószenekar, majd a vacsora után, 19 órától a sztárvendég, Vincze Lilla és zenekara népszerű Napoleon Boulevard slágerekkel szórakoztatja a közönséget. A napot bál zárja, zenél Bajusz Attila.