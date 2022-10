Az egymással szomszédos, eddig földes Tas és Előd utcát "portalanították" a közelmúltban Pusztaszeren, vagyis a későbbi aszfaltozást lehetővé tévő útalapot alakítottak ki – újságolta örömmel Máté Gábor polgármester. A Magyar Falu program keretében 13,5 millió forintból végezte el a munkát a kivitelező.

Ezzel a falu régi vágya teljesült és elértük azt, hogy már csak két belterületi utca földút, a Hétvezér sor és a Mező utca, hiszen korábban a templomhoz vezető Dózsa Györgyben már megoldottuk ezt a problémát. Egyébként a Mező utcában élek jómagam a családommal, de az számomra egyértelmű volt, hogy nem azt veszem előre

– jelentette ki.

Több helybelivel is beszélgettünk, akik elmondták, most már az Előd és a belőle nyíló Tas utcában is könnyebb és kulturáltabb lett a közlekedés. A faluvezető elmondta, ezzel a fejlesztések nem értek véget: 45 millió forintra pályáztak a Top Plusz Programban, ebben a már említett Hétvezér sor, Mező utca és a munkástelepi egykori iskola utcájának portalanítása, illetve a Dózsa György utca aszfaltozása szerepel. A pályázat elbírálás alatt van, és bízik benne, hogy a kialakult energiaválság ellenére zöld utat kaphat a beruházás.