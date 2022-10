Körutakon, sugárutakon erős a forgalom, de lehet haladni. Hidakon is mind a két irányban jól lehet közlekedni. A Szőregi úton kifelé lépésben halad a kocsisor, befelé nincs sor. Algyői úton, és a szabadkai úton kifelé -befelé sokan vannak, csak úgy mint a Budapesti úton. Kicsit lassabb a haladás a Dugonics térnél, Boldogasszony sugárúton befelé illetve a Somogyi utcában, Oskola utcában és a Stefánián. Tarjáni részen a Csillag tér környéke ami sűrűbb. A Mérey utcába a nagykörútról nem lehet be kanyarodni illetve kifelé sem ! A Veres ács utcában is folynak a munkálatok a Kálvária tér felőli vége le van zárva .