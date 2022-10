A sugárutakon is erős a forgalom, a József Attilán, Kossuthon, Kálvárián illetve a Szabadkai úton. A tarjáni és felsővárosi területeken is egyre lassabban lehet menni, Budapesti körút, Csillag tér, Szilléri sugárút, Felső Tisza part kezdenek megtelni. A Damjanich és Pulz utca, Dugonics tér, Aradi vértanúk tere is sűrű, a Szentháromság utca, Boldogasszony sugárút, Széchenyi tér környéke, Stefánia szintén.

A Veres ács utcán még dolgoznak, a Kálvária téri körforgalomból nem lehet ide befordulni. A Mérey utca Tábor és Tisza Lajos körút közti szakasza is forgalomkorlátozás alatt áll, továbbá a Derkovits fasoron elkerített aknafedőket kell kerülgetni. Újszegeden a Makai, Szőregi út sűrű, egyre többen vannak a Thököly és Bérkert utcán, valamint a Temesvári körúton, Csanádi és Vedres utcán, a hídfeljárókon, egyelőre a Belvárosin lassult be az átjutás.