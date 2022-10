Tele vannak a körutak, sugárutak. A Vásárhelyi Pál utcán a Bakay Nándor felől a Kossuth Lajos sugárút felé haladva a szélső sáv le van zárva a Pulcz utcáig, eléggé nagy a torlódás és a Pulcz utcába sem lehet be kanyarodni. A körforgalomnál minden irányból hosszú sorok vannak. Belvárosban is alakul a forgalom, már tele van a Somogyi utca ,Oskola utca , Stefánia , és a Híd utca is. A Belvárosi hídon mind a két irányban sok a jármű. A Szőregi úton kifelé lépésben halad a forgalom, befelé kicsit szellősebb. A Bertalan hídon jobban lehet mind a két irányban haladni . Sok a jármű a Csillag térnél is főleg a Budapesti körút van beállva. Az Algyői úton kifelé-befelé sok az autó, de a Szabadkai út is tele van.