Körutakon, sugárutakon tele vannak a sávok, de jól lehet haladni. A Belvárosi híd már tele van Szeged irányába és a Székely soron, a Népkert soron egyre hosszabb a sor. a Bertalan hídon is sok a jármű , de lendületesebben lehet átjutni. Kicsit torlódik a forgalom a Kossuth Lajos sugárúzi körforgalomnál , Csillag térnél, Dugonics térnél, Aradi Vértanúk terénél. A József Attila és a Dankó Pista utca sarkon valamit csinálnak mert tegnap napközben már le volt zárva tehát se be se ki nem lehetett jönni . Galamb utca is zsákutca érdemes kerülni.