A halloween hosszú évek óta az év egyik legnépszerűbb programja a Szegedi Vadasparknak. Bár sokan idegenkednek az angolszász országokban tovább élő ősi halloween átvételéről, úgy látjuk, hogy a világszerte népszerű vált programnak van létjogosultsága itthon is. Nem csak azért, mert hazánkban is egyre többen látják úgy, hogy a tél beköszönte előtt ez egy jó alkalom egy borzongató mulatságra, hanem azért is, mert egy olyan nép hagyományára épül, amely hajdan élt Magyarország területén, így nem teljesen idegen tőlünk. Reméljük, idén is sokan gondolják úgy, hogy nálunk töltik ezt az ijesztően vidám estét, hiszen rengeteg programmal és még több dekorációval készülünk kicsiknek és nagyoknak - részletezi programját a zooszeged.hu.

Az esti látványetetések mellett a legszebb, legötletesebb jelmezben érkezőket igazi szépségversenyen, akarjuk mondani csúfságversenyen fogjuk értékelni. A nevezni kívánó vendégeink egy felvonuláson vesznek részt a szurikátától a fókamedencéig. Aki pedig ezen az úton megkapja a meghívóját a csúfságversenyre, azok vehetnek részt a bemutatón. Két korcsoportban fogunk győzteseket hirdetni: 14 év alatti, és 14 év feletti korcsoportban.

A legkisebbekről sem feledkezünk meg, hiszen már 16 órától várja őket a Grimm-busz színház egy fergeteges előadással, és kialakítunk egy csak gyerekeknek szóló meseösvényt, egészen az elefánt medencétől haladva az elefántházig, majd az átkötő úton a parasztudvarig. Itt a legkisebbek a Bűnmegelőzési Központ segítségével játékos feladatokon keresztül haladhatnak a kedvenc mesefiguráik társaságában, és megnyugtatunk mindenkit, itt még a szellemek is aranyosak lesznek. A gyerekeket és minden arra vállalkozót arcfestéssel várjuk az elefántházban.

Az eggyel nagyobb korosztálynak szól az Európa kör, amely a Medveösvényen indul. A kelta hagyományok felidézésében és az ómagyar hitvilág megismerésében az Ópusztaszeri Emlékpark lesz segítségünkre. A látogatóknak lehetősége nyílik megismerni az őseink sírjaiban található leletanyagot és az ahhoz tartozó hiedelemvilágot az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark munkatársaival. A Halloween jegyében foglalkoznak majd a honfoglaló magyarok halotti kultuszával, szokásaival és tárgyi kultúrájával interaktív játékok segítségével. A résztvevők kipróbálhatják a régészkedést, valamint még rontások ellen védő karkötőt is készíthetnek maguknak. A középkori hagyományőrzők pedig viccesen mutatják be, mi és hogyan történt pár száz évvel ezelőtt. De előre szólunk, a Drakula kastélyhoz vezető ösvényen legyünk résen, mert ki tudja, mi jön elő valamelyik bokorból.

Aki pedig valóban ki van éhezve az igazi ijesztgetésre, annak ajánljuk a Dél-Amerika bemutatónkat. De kizárólag 18 év feletti látogatóinknak, ide ugyanis gyerekkel tilos lesz a lemenetel! Ezt az este folyamán folyamatosan ellenőrizni fogjuk. A vérfarkasok, síron túli lények, boszorkányok és zombik közé azok merészkedjenek csak le, akik valóban elég bátrak. Mi szóltunk…

Az izgalmas estét még izgalmasabb programok színesítik. A Csongrád-Csanád Megyeri Rendőr-főkapitányság segítségével az érdeklődők kipróbálhatják a hőkamerát, az éjjellátót, és mindenféle izgalmas dolgot. Az estén 2 alkalommal Fire Fantasy Tűzzsonglőr csapat kétszer is elkápráztat minket, így most már nem is tudunk olyan indokot mondani, ami elfogadható lenne az otthonmaradásra.

Programjaink

Folyamatos programok:

lovaskocsikázás a Cserepes sori gazdasági bejárattól

arcfestés az elefántházban

a CSCSMRFK állomásai a Zsiráfház teraszán valamint az elefántmedencénél

Nemszeretem állatok – hüllősimogató a Terráriumházban

Menetrend:

16.00-17.00: Grimm-busz Színház

17.30: Medveetetés

18:00: Oroszlánetetés

18.20: Halloweeni menet

19.00: Fire Fantasy – tűzzsonglőr bemutató

19:25: Szépségverseny és eredményhirdetés (elefántház terasza)

20.00: Fire Fantasy – LED fény bemutató

20:30: Elefántetetés