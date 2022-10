- Hódmezővásárhely polgármestere nemrég maga ismerte el büszkén, hogy miniszterelnök-jelölti kampányát amerikai szervezetek finanszírozták. Ma már azt is pontosan tudjuk, hogy olyan szervezetek embereként vett részt a magyar választásokon, amelyek évek óta nyílt befolyásolási kísérleteket folytatnak Magyarország és régió országai ellen. Aki külföldi szervezetek finanszírozásával vesz részt a magyar politikában, aki lehetőséget ad idegen pénzügyi, gazdasági és politikai hatalmaknak arra, hogy hazánk választási rendszerébe és államműködésébe beavatkozzon, az hazaáruló – olvasható a közleményben.

Leszögezték, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség tagjai, képviselői nem folytathatnak együttműködést hazaárulókkal, ezért felszólítják Lázár János országgyűlési képviselőt, hogy zárja le a Márki-Zay Péterrel kezdett együttműködését.

- A polgármester az együttműködést valójában soha nem tartotta be, semmit sem változtatott. A politikai fegyverszünetet pedig olyannyira semmibe vette, hogy a helyi közéletet, közbeszédet és a közösséget folyamatosan mérgező pribékjeivel a napokban is az országgyűlési képviselő feleségét szidták és támadták nyilvánosan. Eljött az idő, amikor be kell látnunk, hogy Márki-Zay Péter alkalmatlan és méltatlan bármilyen együttműködésre – zárta közleményét a Fidesz.