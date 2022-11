A Szent Antal utca az elmúlt néhány évben a botrányai miatt került be a hírekbe.

Zöldítettek, az út sárga lett

Az önkormányzat elhatározta, hogy „zöldítés” címén felújíttatja az egyébként jó minőségű utcát, ahol egyetlen kátyú sem volt, sem az úton, sem a járdán. A felújítást Márki-Zay Péter feleségének a sógora álmodta meg, a tervezési pályázatot is ő nyerte el. Sokak szerint kissé „papagájos” lett ez az álom. Az út sárga, a járda piros, a kerékpárút másfajta piros, a parkoló szürke. A sárga térkő már az átadás utáni második napon szutykos lett, azóta egyre koszosabb. Az elültetett növények egy része a nyári kánikulában, az ott élők szerint a gondoskodás hiánya miatt, kipusztult. Ráadásul az utcafelújítás megközelítőleg 100 milliós hitelből történt, amit 10 évig fizethet a város.

Biciklis káosz

A legnagyobb gondot azonban az okozta, hogy csak a Petőfi utca felől érkező bicikliseknek volt kerékpársávjuk. Akik az Andrássy felől fordultak a Szent Antalra, csak találgattak, nekik vajon hol kell közlekedniük. Voltak, akik a szembejövő, keskeny kerékpársávot választották, mások a járdát, és voltak, akik a sárga köves út szélét. Erről írtunk is és az útavatón megkérdeztük Márki-Zay Péter polgármestert is. Azt mondta, szembesültek a problémával és útburkolati jeleket festetnek fel. Ez meg is történt, csakhogy ez is kissé „félrement”.

A piros kerékpársávra is felfestették a sárga jeleket, ahogyan a sárga útra is, de az élénk sárga jól látszik a „piszkos” sárgán. A KRESZ szerint a kerékpárból és a haladás irányát jelző két nyílból álló burkolati jellel kijelölt kerékpáros nyom jelzi a biciklisek részére az úttesten történő haladásra ajánlott útfelületet. Biztonságosabbá teszi a kerékpárosok számára a közlekedést, akik a nyomon haladva a legkisebb mértékben akadályozzák a forgalmat.

Van, aki szerint megátkozták az utcát

A Szent Antal utcán ez a burkolati jel azonban majdnem az út közepére került. Megkérdeztük a közlekedőket, hogy vélekednek erről?

– Ez az utca nagyon keskeny. Ha az út szélén, a parkoló autók mellett biciklizünk, akkor elfér mellettünk a sárga kövön az autó. Ha az ajánlott nyomvonalon haladunk, akkor nem. Ránk dudálnak, hogy haladjunk már. Magam is vezetek és agyvérzést kapnék, ha az egész utcán követnem kellene egy biciklist, mert ugye benne van a pakliban, hogy szemből is jönnek kerékpárosok – mondta Kovács Anikó. Egy autós nyomdafestéket nem tűrő szavakat használt. Egy másik sofőr szerint lehet, hogy azért festették a sárga jelet az út közepére, hogy a parkoló autósok nehogy a biciklisekre nyissák az ajtót. Azt is hozzátette, mindenki jól felfogott érdeke, hogy körülnézzen, mielőtt kinyitja a kocsija ajtaját. Egy gyalogos szerint a Szent Antal utcát lehet, hogy megátkozták, azért van ott annyi baj.

Tapasztalatunk szerint a kerékpárosok továbbra sem tudják, hogy a jelen haladjanak, vagy inkább az út szélén.