Az eseményen részt vett Mihálffy Béla országgyűlési képviselő is, aki többek között arról beszélt, hogy mielőtt megkezdte volna a parlamenti munkát, 12 éven keresztül önkormányzati képviselőként tevékenykedett Kiskundorozsmán, ahol a civilek segítségével építettek fel egy kiváló közösséget. Megjegyezte, ez is bizonyítja, hogy milyen jelentősége van a szervezeteknek és azok összefogásának. – A konferenciának is ez a célja, hogy a civilek megismerjék egymás tevékenységét és kapcsolatot alakítsanak ki egymással – mutatott rá.

Molnár Elvira, a Tisza-parti Civil Közösségekért Egyesület elnöke arról beszélt, hogy 2012 óta a Civil Közösségi Szolgáltató Központ hálózat azon dolgozik, hogy az egész megyében megismerje a civil szervezeteket és azok között együttműködések létrejöttét segítse. Közölte, az elmúlt 10 évben több száz eseményt rendeztek a civileknek, valamint a kisebb településekre is elvitték nyílt napok és különböző rendezvények részeként a hálózat szolgáltatásait. Hozzátette, a megyében mintegy 3 ezer szervezet működik, ezek közül már 1600 civil közösséggel sikerült kapcsolatot kialakítaniuk.

A nap során bemutatókkal, kiállításokkal, előadásokkal várták egymást a civilek, valamint délután a konferencia zárásaként átadták a Civil Érték és Közösség 2022 díjakat is. Az Év Csongrád-Csanád Megyei Civil Szervezete a Szent-Györgyi Albert Rotary Club, a Fatima Ház Alapítvány és a Környezet- és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete lett, míg Az Év Csongrád-Csanád Megyei Adományozója címet a Mester-Bauholding Kft. kapta meg.