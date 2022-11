– Képviselő-testületünk úgy döntött, hogy a téli fűtési időszakra bezárjuk a szálláshelyként működő erdei iskolát, az Alkotóházat, ahol csak temperáló fűtés lesz, a tulajdonostársakkal erről egyeztetni fogunk – mondta Ambrus István, Mártély polgármestere.

A Petőfi utca 8. szám alatti ingatlant is bezárják, ebben az épületben is csak minimálisan, az elfagyás ellen fűtenek a következő hónapokban. A faluház Mártély legnagyobb épülete és energetikai szempontból a legkorszerűtlenebb is. A képviselők döntése szerint a könyvtári rész kivételével a faluházat sem használják télen.

– Nem szeretnénk meggátolni a közösségi programokat. Rendezvények tartását továbbra is engedélyezzük a faluházban, azzal a kikötéssel, hogy a szervezőknek a teljes rezsiköltséget kell vállalniuk – mondta Ambrus István.

A testületi ülésen tájékoztató hangzott el az önkormányzat pénzügyi helyzetéről is. – Nehéz anyagi helyzetben vagyunk. Szerencsére az adóbevételeink a tervezettnél jobban alakultak, ami ugyan pozitívum, de nem húz ki bennünket teljesen a bajból. Nagyon átgondolt gazdálkodásra lesz szükség a továbbiakban is.

Ambrus István azt is elmondta, Mártély tartozása ügyében kedden találkozik Márki-Zay Péterrel.

– Mint ismeretes, a vásárhelyi képviselő-testület elutasította a tartozás elengedésére vonatkozó kérelmünket. Kiegyenlítjük az adósságot, de azon kereteken belül, amelyeket biztonságosnak érzünk. A rezsit is fizetnünk kell és már az is látszik, hogy a következő hónapokban az önkormányzat szociális hálójának szerepe egyre erősebbé kell, hogy váljon – mondta. Arról is beszélt, hogy visszanézte, hogy azokban az években, amikor Mártély a 23,5 milliós adósságot felhalmozta, egyetlen felszólító levelet sem talált a vásárhelyi önkormányzattól. Érdekesnek tartja, hogy eddig nem volt fontos, most hirtelen mégis az lett.