– Múlt héten kaptuk meg a Magyar Posta Zrt.-től az ideiglenes bezárással kapcsolatos levelet. Azt kérték tőlünk, hogy a bezárás idejére engedjük el nekik a bérleti díjat. Akkor is elengednénk, ha nyitva maradnának a posták. Ezzel szeretne önkormányzatunk hozzájárulni ahhoz, hogy a posták tovább működhessenek ebben a nehéz helyzetben is – mondta Gyöngyösi Ferenc alpolgármester, a városrész képviselője. Hangsúlyozta, az időseknek nagyon hiányoznának ezek a hivatalok. Azt kérte, akik nem értenek egyet a bezárással, ezt aláírásukkal is erősítsék meg.

Berényi Károly társadalmi alpolgármester a demonstráción bejelentette, a Klauzál utcai postánál eddig 2600 tiltakozó aláírást gyűjtöttek össze.

– Hivatalosan ez a bezárás a téli időszakra szól az energiaárak miatt. Nem hivatalosan viszont úgy tudjuk, hogy tavasszal majd „elfelejtik” kinyitni ezeket a postákat. Ezért is fontos a tiltakozásunk. Ezeket a hivatalokat éppen azok az emberek használják, akik a legkevésbé tehetősek. Kérjük a kormányzatot, hogy ne zárják be a postákat, az eddig bezártakat pedig nyissák ki – mondta Márky-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere.