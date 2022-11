Ezt írta a polgármester:

Ahogyan a makói 2-es posta felújításában is partner volt az önkormányzat, továbbra is segíteni szeretnénk a lakosság számára kiemelten fontos szolgáltatás fennmaradását. Megértjük, hogy az uniós szankciós politika miatt megemelkedett energiaárak a Magyar Postát is nehezen érintik, ezért együttműködést és segítséget ajánlunk. Annak érdekében, hogy a kisposta továbbra is változatlanul a makóiak rendelkezésére álljon, az önkormányzat az átmeneti időszakra elengedi a kisposta bérleti díját és átvállalja az üzemeltetési költségeit. Ezzel a Magyar Posta kiadásai nemhogy emelkednének, hanem csökkennek az átmeneti időszak alatt. Bízunk abban, hogy felajánlásunkkal lehetővé válik a makói 2-es posta további zavartalan működése.